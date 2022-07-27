Противоречит культурным убеждениям: в Австралии регбисты отказались играть в майках с радужными полосками

Семь регбистов австралийской команды «Мэнли Си Иглз» отказались выходить на ближайший матч национальной лиги в футболках с радужными полосками. Руководство клуба приняло решение поддержать ЛГБТ-сообщество, но забыло поставить спортсменов в известность. Главный тренер коллектива Дес Хаслер извинился за то, что неосмотрительный шаг привёл к скандалу.

В начале недели австралийский спорт потряс неожиданный скандал с участием команды «Мэнли Си Иглз». Дело в том, что руководство клуба подготовило специальный комплект игровой формы, на которой привычные белые полоски заменены на радужные — в знак поддержки ЛГБТ-сообщества. По их задумке, в майках обновлённого дизайна игроки должны выйти на ближайший матч Национальной регбийной лиги (NRL) с «Сидней Рустерс», который состоится 28 июля.

Однако менеджеры не позаботились о том, чтобы согласовать неоднозначную акцию с игроками, — те узнали о ней лишь из соцсетей. Проморолик, в котором представлена особенная форма, появился в официальном Twitter-аккаунте команды в понедельник. «Ты, я, каждый в лиге» — гласит надпись под видео.

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С этим девизом очевидно не согласились семь регбистов «Иглз». Джош Алоиай, Тоафофоа Сипли, Толутау Кула, Кристиан Туипулоту, Хаумоле Олакауату, Джейсон Сааб и Джош Шустер отказались надевать радужные майки в связи с тем, что это противоречит их культурным и религиозным убеждениям. А так как руководство команды оказалось не готово в кратчайшие сроки изменить собственное решение, то игроки отказались выходить на поле в ближайшие выходные.

К слову, эта игра для команды имеет принципиальное значение с точки зрения турнирного соперничества, так как «Рустерз» — одни из конкурентов в борьбе за выход в плей-офф. Сейчас команды занимают девятое и восьмое места соответственно, а до конца регулярного чемпионата осталось шесть туров.

Бойкот игры вызвал настолько сильный резонанс, что руководству «Мэнли» пришлось спешно созывать пресс-конференцию. Капитан команды Дэли Черри-Эванс подтвердил, что никто из его одноклубников не знал о готовящейся акции, хотя для него самого это не имеет значения и он «с гордостью» наденет майку, «чтобы поддержать инклюзивность и разнообразие». Главный тренер Дес Хаслер в свою очередь заявил, что в команде с уважением относятся к решению игроков.

«Эти молодые люди придерживаются твёрдых взглядов и убеждений, и мы предоставим им необходимые пространство и поддержку. Наши парни [всё так же] сплочены и понимают взгляды друг друга. В четверг вечером команда будет играть в этой форме», — сообщил специалист.

Он объяснил, что клуб допустил ошибку, не проконсультировавшись со спортсменами по поводу готовящейся акции, и принёс извинения всем, кого задела или оскорбила эта ситуация.

«Радужные элементы на нашей форме должны были символизировать многообразие и инклюзивность в поддержку всех тех групп людей, которые сталкиваются с маргинализацией, дискриминацией и подавлением их голоса. Смысл был в том, чтобы поддержать интересы и гражданские права, связанные с гендером, расой, культурой, возможностями и ЛГБТК-движениями», — заявил Хаслер.

По мнению главы Исследовательского центра Мензиса Ника Кейтера, результат акции оказался прямо противоположным: она разделила и игроков, и болельщиков. По его словам, спортивным деятелям лучше «подавать пример спортивного мастерства и вдохновлять молодых людей», а не ввязываться в политические игры.

В свою очередь, глава Комиссии австралийской лиги регби (ARLC) Питер В'Ландис заявил, что не считает возникшую проблему политической.

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«У нас есть свободы и есть принципы. Каждый регбист с ними знаком. Мы не собираемся от них отказываться, но уважаем позицию игроков. Кем бы ты ни был — таковы наши принципы, и, я надеюсь, они передумают, потому что в этом и есть красота лиги регби — это величайшая игра для всех и каждого», — подчеркнул функционер.

Политические деятели Австралии отреагировали, наоборот, достаточно жёстко.

«Скажите кто-нибудь этой семёрке из «Иглз», что радуга не заразна, при этом форма с ней и символизируемые ею поддержка и уважение к непохожим на тебя людям помогут им стать лучше. Если в следующем году в лиге снова решат продемонстрировать солидарность с ЛГБТ-сообществом, надеюсь, «могучие драконы» облачатся в красно-бело-радужную форму!» — заявил министр энергетики и член парламента Мэтт Кин.

Не остались в стороне от громкого скандала и представители других стран. Так, британский регбист Киган Хёрст, совершивший каминг-аут в 2015 году, возмутился поступком коллег и заявил, что это «просто гомофобия, скрывающаяся за религией».

А вот в социальных сетях игроков, наоборот, поддержали. Фанаты считают неправильным, когда спортсменов принуждают надевать «радужные футболки» и демонстрируют агрессию в их адрес лишь за то, что они выразили свою позицию. Кроме того, болельщики «Иглз» напоминают, что многообразие и инклюзивность подразумевают право тех, кто не является сторонником ЛГБТ, также говорить о своих убеждениях.