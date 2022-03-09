Иностранные тренеры временно покинут сборную России по регби

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Высший совет Федерации регби России поручил проработать вопрос о временной приостановке контрактов с иностранными тренерами сборной России по регби.
Иностранные тренеры временно покинут сборную России по регби
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Об этом сообщила пресс-служба ФРР.

Федерация должна будет временно отказаться от услуг главного тренера мужской сборной России Дика Мюира из ЮАР и физиотерапевта Криса Дженкинса из Уэльса. Также отстранение коснётся главного тренера мужской сборной России по регби-7 Вуйо Зангки из ЮАР.

ФРР сконцентрируется на проведении внутрироссийских и детско-юношеских соревнований, а также рассмотрит возможность организации дополнительных соревнований в периоды, освободившиеся от международных турниров. Также до 21 марта будет приостановлена финансовая помощь регбийным клубам России со стороны Федерации.

Ранее Европейская федерация регби приостановила организацию турниров и матчей в России.

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