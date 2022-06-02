Сборная США по футболу поддержала ЛГБТ в товарищеском матче с Марокко

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Сборная США вышла на товарищеский матч с Марокко в футболках с номерами, выполненными в цветах флага ЛГБТ.
Сборная США по футболу поддержала ЛГБТ в товарищеском матче с Марокко
  • AP

Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола США, акция была приурочена в поддержку ЛГБТК+ сообщества и повторится на товарищеских матчах с Уругваем и Колумбией.

Отмечается, что в тех же цветах, что и цифры на футболках, были выполнены угловые флажки, вывески вокруг стадиона и капитанская повязка.

Все собранные средства с продажи футболок и другой атрибутики ЛГБТ пойдут на создание безопасной среды для ЛГБТК+ сообщества.

Ранее фанатские группы ЛГБТК+ Европы осудили Международную федерацию футбола (ФИФА) и Верховный комитет чемпионата мира по футболу в Катаре за то, что принятые меры безопасности в отношении членов сообщества неубедительны.

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