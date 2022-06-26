Клебо выразил соболезнования в связи с гибелью посетителей ЛГБТ-клуба в Осло

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо из Норвегии высказался о стрельбе в одном из ночных клубов Осло.

«Это просто ужасно. Наши мысли — прежде всего вместе со скорбящими, пострадавшими и теми, кто потерял своих родных. Мы должны оказывать любую поддержку по мере возможности. События в Осло трудно описать, как-либо оценить», — цитирует Клебо Nidaros.

Он добавил, что все участники этапа Кубка мира по лыжероллерам в Телемарке выражают самые тёплые слова поддержки в адрес пострадавших в инциденте.

Напомним, перед началом спринта на этапе КМ Клебо надел радужную повязку и предложил своим соперникам сделать то же самое.

В результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека, ещё 21 получил ранения. Представитель полиции Кристиан Хатло рассказал, что подозреваемым является уроженец Ирана. Этот клуб в Осло пользуется популярностью у представителей ЛГБТ-сообщества.

Ранее сообщалось, что норвежская полиция расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт.











