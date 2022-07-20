Доминирование «Рубина», возвращение Кононова и шанс для Шаронова и Игнашевича: почему новый сезон Первой лиги особенный

«Рубин» — главный фаворит нового сезона Первой лиги. Казанцы собрали сильный состав футболистов, а также сохранили наставника — Леонида Слуцкого. Помешать им попытается «Арсенал», в который вернулся самый опытный специалист турнира, Олег Кононов. А «СКА-Хабаровск» и «Балтика» постараются добиться успеха под руководством бывших защитников сборной России Романа Шаронова и Сергея Игнашевича. Чем интересен стартовавший розыгрыш второго по силе дивизиона — в материале RT.

Мощь «Рубина»

Казанцев смело можно называть главными фаворитами нового сезона Первой лиги. О многом говорит общая стоимость состава в €32,03 млн — по этому показателю подопечные Леонида Слуцкого уверенно лидируют, серьёзно опережая ближайших преследователей. Так, футболисты другого вылетевшего из РПЛ коллектива — «Арсенала» — оцениваются в два раза меньше: в €15,5 млн, а «Уфы» с €6,85 млн — почти в пять.

Несмотря на понижение в классе, казанцы не стали намного слабее. Андерс Дрейер и Филип Уремович ушли ещё весной. Монтассара Тальби продали в «Лорьян» за €1,5 млн, что в нынешних условиях стоит считать успехом. Если же брать россиян, то Иван Игнатьев, Игорь Коновалов и Кирилл Климов не играли определяющей роли. Зато пока удалось сохранить двух футболистов, недавно вызывавшихся в сборную России: вратаря Юрия Дюпина и защитника Илью Самошникова, а также белоруса Виталия Лисаковича. Главное — остался на своём посту Леонид Слуцкий, оклад которого, по информации СМИ, уменьшился до 1 млн рублей в месяц.

А на замену ушедшим был подписан целый ряд достойных по меркам Первой лиги исполнителей: Александр Мартынович, Дмитрий Кабутов, Валерий Чуперка, Александр Зотов, Джоэль Фамейе.

Последний по итогам прошлого сезона вместе с «Оренбургом» завоевал право выступать в РПЛ, но согласился остаться в Первой лиге ради существенно большей зарплаты. А другого нападающего, Камиля Муллина, удалось увести из «Акрона», хотя он уже прошёл медосмотр для соперника.

Резюмируя, турнир впервые с сезона-2016/17 может получить гегемона, каким являлось «Динамо». Также казанцам вполне по силам повторить достижение «Крыльев Советов» однолетней давности и преодолеть планку в 100 очков.

Борьба «Арсенала» и «Уфы» за возвращение в элиту

Туляки с большой долей вероятности тоже окажутся в состоянии как минимум побороться за попадание в стыки. Весной появлялись слухи о финансовых проблемах клуба, но трансферная политика «канониров» свидетельствует об обратном. Во-первых, подписали новые контракты опытные лидеры: Евгений Луценко, Антон Коченков и Сергей Ткачёв. Во-вторых, остался ещё один ключевой форвард — Кирилл Панченко.

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Но куда важнее, что удалось вернуть на пост наставника Олега Кононова, который уже возглавлял команду в 2018-м и настолько успешно отработал с ней первый круг РПЛ, что заслужил приглашение в «Спартак». Уже под него «Арсенал» пригласил нескольких опытных футболистов, в частности центрального защитника «Химок» Гию Григалаву.

А вот «Уфе» решать серьёзные задачи будет сложнее. После вылета из элиты клуб лишился основного спонсора — букмекерской компании BetBoom. Была вероятность, что из-за этого он опустится в ФНЛ-2 или вовсе лишится профессионального статуса.

Однако худшего варианта развития событий получилось избежать. Тем не менее в Первой лиге взяла старт существенно обновлённая команда. Покинули Башкортостан главный тренер Алексей Стукалов, место которого занял 40-летний Сергей Томаров, и практически все прежние лидеры, в том числе основной вратарь Александр Беленов, капитан и центральный защитник Алексей Никитин и лучший бомбардир Гамид Агаларов.

Единственный плюс: за последнего, по данным Transfermarkt, выручили €3,5 млн, которые помогли «Уфе» остаться на плаву. Также в сложный момент не отвернулся от своего детища гендиректор Шамиль Газизов, весной предрекавший, что понижение в классе может привести к исчезновению коллектива.

Судьба «Енисея» и «Алании» после ухода Гаранина и Гогниева

«Алания» и «Енисей» в прошлом сезоне произвели настоящий фурор. Они не только до последнего претендовали на повышение в классе, но и сенсационно добрались до полуфинала Кубка России. Удивительно, но после такого успеха обе команды лишились главных тренеров. И если Вадим Гаранин отправился в «Сочи», то Спартак Гогниев добровольно оставил свой пост. В руководстве владикавказцев решение наставника объяснили условиями с его стороны, которые клуб удовлетворить не смог.

На смену им пришли два молодых специалиста. Артём Горлов вовсе стал самым юным наставником турнира. При этом к 35 годам он успел провести 139 матчей в ФНЛ-2 вместе с «Домодедовом» и «Знаменем Труда», а также поработать в чемпионате Латвии с «Ноа Юрмалой». Однако дебют в Первой лиге должен получиться для воспитанника ЦСКА непростым, ведь коллектив лишился сразу нескольких лидеров: вратаря Михаила Опарина, защитников Мингияна Бевеева и Павла Шакуро и хавбека Зотова.

Заур Тедеев получил куда более укомплектованный состав. Пусть в РПЛ отправились Владимир Хубулов, Батраз Гурциев и Давид Кобесов, им на смену пришли сразу несколько талантливых молодых исполнителей. Особенно выделяется Артур Галоян из «Велеса». В прошлом розыгрыше турнира атакующий полузащитник забил 13 мячей и отдал девять результативных передач. Помимо этого, в «Алании» рассказали о переговорах с Аланом Дзагоевым.

Обилие молодых тренеров

Стартовавший розыгрыш Первой лиги в целом получается весьма любопытным именно с точки зрения работы тренеров. В последние годы в подэлитной лиге всё смелее доверяют не только молодым футболистам, но и наставникам. В новом сезоне в 18 командах трудятся сразу восемь специалистов от 45 лет и младше. Старше 50 — лишь пятеро, а самому опытному — Кононову — 56.

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Примечательно, что неопытным рулевым не боятся доверять даже в клубах, ставящих перед собой серьёзные цели. Например, «СКА-Хабаровск», добравшийся до стыковых матчей за право играть в РПЛ, на смену Алексею Поддубскому пригласил Романа Шаронова. С одной стороны, в сентябре ему исполнится уже 46. С другой — он до сих пор не работал главным нигде, кроме «Рубина». Да и в родной команде двукратный чемпион страны задержался всего на несколько месяцев, за которые успел запомниться ярким началом, мотивационными речами в раздевалке и последующей бесславной отставкой. Спустя 2,5 года Шаронов наконец вернулся, и вояж на Дальний Восток окажется для него определяющим. Также можно гарантировать, что Роман постарается дать бой казанцам.

Ключевым нынешний сезон станет и для ещё одного бывшего защитника сборной России — Сергея Игнашевича, который четыре года назад защищал цвета страны на домашнем мундиале. С тех пор специалист провёл три сезона в ФНЛ, и всякий раз ему немного не хватало для повышения в классе. В 2020-м решить задачу «Торпедо» помешала пандемия коронавируса. Спустя год специалист был отправлен в отставку. Он оставил москвичей на шестом месте, хотя они долгое время лидировали. Наконец, в 2022-м «Балтика» претендовала на попадание в стыки, но финишировала восьмой.

Сейчас в Калининграде есть всё для того, чтобы пробиться в Премьер-лигу: современный стадион, крепкий состав и способный тренер. А потому «Балтика» имеет отличные шансы как минимум попасть в стыки.

Необычные новички

По итогам прошлого сезона из ФНЛ-2 в подэлитный дивизион поднялись четыре команды: «Шинник», «Волга», «Динамо Махачкала» и «Родина». Но наибольшее внимание обращают на себя две из них. Ярославцы во второй половине 1990-х и начале 2000-х регулярно попадали в топ-8 РПЛ и даже выступали в еврокубках. Однако в прошлом году они впервые в российской истории вылетели в третью по силе лигу.

Вернуть их оттуда был призван Вадим Евсеев, успевший небезуспешно поработать в элите с «Амкаром», «Анжи» и «Уфой». В результате специалист уверенно справился с возложенной на него миссией — коллектив занял первое место и вернулся. А главным успехом для клуба летом стало продление со специалистом и его помощниками контрактов.

Среди футболистов обращает на себя внимание ветеран Эльдар Низамутдинов, который всего на пять лет младше наставника. Выйдя на замену в матче первого тура с «Краснодаром-2», нападающий в возрасте 41 года, месяца и 16 дней оказался самым возрастным игроком в истории турнира.

Регулярно в лиге появляются и новые частные клубы. На этот раз компанию «Краснодару-2», «Велесу» и «Акрону» составила «Родина», принадлежащая предпринимателю Сергею Ломакину. Столичный коллектив изначально делал ставку на воспитание молодых игроков и их последующую перепродажу.

Но, похоже, в дебютном сезоне москвичи способны приятно удивить. По крайней мере, они вошли в него с третьим по стоимости составом. Этому способствовала активная трансферная кампания. Например, были заключены контракты с двумя воспитанниками «Спартака» — Дмитрием Маркитесовым и Артёмом Воропаевым. Линию полузащиты усилил проведший несколько матчей в Лиге чемпионов Астемир Гордюшенко, а вратарскую — динамовец Дэвид Сангаре. Наконец, в клубе объединились оба сына Андрея Тихонова — старший Михаил составил компанию младшему Денису.

Ещё больше роднит с красно-белыми «Родину» тренерский штаб, ведь в начале июня на замену Денису Бояринцеву пришёл Дмитрий Парфёнов. Помогают ему почти сплошь бывшие звёзды десятикратных чемпионов России: Александр Павленко, Юрий Ковтун и Владимир Бесчастных.