«Рубин» подписал контракт с бывшим футболистом «Оренбурга» Фамейе

Казанский «Рубин» подписал контракт с экс-нападающим «Оренбурга» Джоэлем Фамейе.

Срок соглашения с игроком рассчитан на три года, сообщается на официальном сайте казанцев.

Отмечается, что ганский футболист перешёл в клуб в статусе свободного агента.

В сезоне-2021/22 Фамейе сыграл за «Оренбург» 29 матчей, забил 15 мячей и сделал шесть результативных передач.

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ. В начале весны команду покинула большая часть легионеров из-за ситуации на Украине.

Ранее исполнительный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал о возможном возвращении легионеров в казанский клуб.