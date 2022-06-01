Директор «Рубина»: надо быть реалистами — легионеры к нам уже не вернутся

Исполнительный директор «Рубина» Константин Дзюба рассказал о возможном возвращении легионеров в казанский клуб.

«Мы смотрим, ждём, но отталкиваемся от того, что легионеры уже не вернутся. Надо быть реалистами и всё это понимать», — цитирует Дзюбу РИА Новости.

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ. В начале весны команду покинула большая часть легионеров из-за ситуации на Украине.

Исполком РФС на заседании 24 мая принял решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами.

Ранее «Рубин» стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2021 году.