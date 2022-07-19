ФК «Родина» будет проводить домашние матчи Первой лиги на стадионе «Динамо»
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Команда Дениса Бояринцева переедет на стадион бело-голубых с 21 августа. В этот же день состоится матч с тульским «Арсеналом», сообщает пресс-служба московского клуба.
Резервная арена «Родины» — стадион академии «Спартака» — будет задействована при пересечении домашних встреч с «Динамо».
«Родина» в стартовом туре Первой лиги уступила на выезде казанскому «Рубину» (0:2) Леонида Слуцкого. Во втором туре столичная команда 24 июля примет владикавказскую «Аланию».
Ранее Слуцкий высказался о победе над «Родиной».