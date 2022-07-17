Слуцкий: «Рубин» добился заслуженной победы в матче с «Родиной»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о победе над «Родиной» в матче первого тура ФНЛ сезона-2022/23.

«В первом тайме многое не получалось. Много болельщиков. Спасибо им, такая поддержка. Просто потрясающе! Низкий поклон. Во втором тайме перестроились и полностью контролировали встречу. Добились заслуженной победы», — цитирует Слуцкого Sport24.

Матч прошёл в Казани и завершился со счётом 2:0. В составе «Рубина» дубль оформил Джоэль Фамейе (на 44-й и 52-й минутах).

Казанский клуб в сезоне-2021/22 занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков, и вылетел в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что Кристиане Эмиле, агент Слуцкого, будет искать новый клуб для нападающего Артёма Дзюбы.