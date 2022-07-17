Слуцкий: «Рубин» добился заслуженной победы в матче с «Родиной»

Короткая ссылка
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о победе над «Родиной» в матче первого тура ФНЛ сезона-2022/23.
Слуцкий: «Рубин» добился заслуженной победы в матче с «Родиной»
  • РИА Новости

«В первом тайме многое не получалось. Много болельщиков. Спасибо им, такая поддержка. Просто потрясающе! Низкий поклон. Во втором тайме перестроились и полностью контролировали встречу. Добились заслуженной победы», — цитирует Слуцкого Sport24.

Матч прошёл в Казани и завершился со счётом 2:0. В составе «Рубина» дубль оформил Джоэль Фамейе (на 44-й и 52-й минутах).

Казанский клуб в сезоне-2021/22 занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков, и вылетел в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что Кристиане Эмиле, агент Слуцкого, будет искать новый клуб для нападающего Артёма Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить