Sport24: представители футболиста «Аполлона» Вильи могут подать в суд на «Уфу»

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Представители игрока греческого «Аполлона» Хуана Фелипе Вильи рассматривают возможность подачи судебного иска на футбольный клуб «Уфа».
Sport24: представители футболиста «Аполлона» Вильи могут подать в суд на «Уфу»
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«Уфа» сделала предложение колумбийскому полузащитнику греческого «Аполлона» Хуану Фелипе Вилье. Полузащитник его принял, но в момент, когда оформлял билеты на самолёт, российский клуб отменил сделку в одностороннем порядке, сообщает Sport24.

Уточняется, что «Уфа» ежедневно просила Вилью подождать, пока клуб получит разрешение. Позже в уфимской команде сообщили, что взяли других футболистов.

В сезоне-2021/22 Вилья в 29 матчах во всех турнирах забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий Гамид Агаларов перейдёт из «Уфы» в «Ахмат».

 

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