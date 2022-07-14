Sport24: представители футболиста «Аполлона» Вильи могут подать в суд на «Уфу»

Представители игрока греческого «Аполлона» Хуана Фелипе Вильи рассматривают возможность подачи судебного иска на футбольный клуб «Уфа».

«Уфа» сделала предложение колумбийскому полузащитнику греческого «Аполлона» Хуану Фелипе Вилье. Полузащитник его принял, но в момент, когда оформлял билеты на самолёт, российский клуб отменил сделку в одностороннем порядке, сообщает Sport24.

Уточняется, что «Уфа» ежедневно просила Вилью подождать, пока клуб получит разрешение. Позже в уфимской команде сообщили, что взяли других футболистов.

В сезоне-2021/22 Вилья в 29 матчах во всех турнирах забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий Гамид Агаларов перейдёт из «Уфы» в «Ахмат».