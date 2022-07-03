Без дрожи в коленках: легкоатлеты Ласицкене и Шубенков посетовали на нехватку конкуренции на Кубке России

В Брянске прошёл Кубок России по лёгкой атлетике, в котором приняли участие почти все сильнейшие спортсмены страны. Тем не менее лидеры отечественной команды Мария Ласицкене и Сергей Шубенков посетовали на низкий уровень конкуренции, который мешает им показывать достойные результаты. Оба одержали победы в своих видах, но были далеки от персональных рекордов. Трёхкратная чемпионка мира заявила, что ей не хватило «дрожи в коленках», а рекордсмен России хотел бы более острых эмоций.

Легкоатлетический сезон постепенно набирает обороты. 1—2 июля в Брянске прошёл один из важных этапов серии «Королева спорта» — Кубок России, который собрал почти всех сильнейших спортсменов страны. Тем не менее даже в таких условиях лидеры сборной посетовали на нехватку конкуренции, которая мешает им показывать высокие результаты на внутренних соревнованиях.

Кубок России привлекал к себе внимание по целому ряду причин. В первую очередь он был одной из главных возможностей для спортсменов проверить свои боевые кондиции в преддверии чемпионата России, который пройдёт в начале августа в Чебоксарах. К тому же именно там открывала сезон серебряная призёрка Олимпиады-2020 Анжелика Сидорова, а обладатель лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту Илья Иванюк планировал штурмовать высоту 2,40 м. И, безусловно, всегда вызывает интерес выступление главных отечественных звёзд — Сергея Шубенкова и Марии Ласицкене.

Открывал соревнования такой зрелищный вид, как прыжки с шестом. Интерес к нему подогревал и тот факт, что на днях на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме швед Арман Дюплантис установил очередной мировой рекорд — 6,16 м. Но, к сожалению, в России в этом сезоне никто так и не подобрался даже близко к шестиметровой отметке. Вот и в Брянске победу одержал Тимур Моргунов с результатом 5,60 м, и это, конечно, весьма скромная цифра для спортсмена, чей персональный рекорд составляет 6,00 м.

У женщин золото досталось Полине Кнороз, преодолевшей планку на высоте 4,70 м. Анжелика Сидорова, от которой ждали победы и высоких прыжков, стала второй, уступив результату победительницы 5 см. Причём титулованная спортсменка намеренно пропустила отметку в 4,70, но все три попытки на 4,75 м провалила.

Не складывается пока в секторе у экс-чемпиона мира по прыжкам в длину Александра Менькова. В Брянске он показал лишь четвёртый результат — 7,75 м, а победа досталась Данилу Корневу, который улетел на 7,97 м.

После турнира уроженец Красноярского края посетовал на ветер, но в целом признал, что показанные цифры — отражение реальной готовности. По словам спортсмена, от старых травм, которые мучили его на протяжении последних лет, удалось избавиться, но на турнире в Твери, где пришлось прыгать на помосте, он получил новое повреждение. Поэтому до конца сомневался, что вообще сможет выступить в Брянске.

«Могло так случиться, что после первой попытки отказался бы от продолжения, сказав, что очень больно. Но нет, больно не было, и я рад, что отпрыгал шесть попыток, в принципе, неплохо. Бег, конечно, не нравится, результат тоже не нравится, но я рад, что хотя бы просто живой отсюда ухожу», — цитирует Менькова «Матч ТВ».

В прыжках в высоту, в отличие от Недели лёгкой атлетики в Москве, обошлось без сюрпризов: Мария Ласицкене завоевала золото, уверенно преодолев 1,94 м с первой попытки. А вот штурм планки на отметке в 2,00 м трижды оказывался неудачным. Как призналась олимпийская чемпионка, для более высоких прыжков ей не хватает адреналина и конкуренции.

«К сожалению, дрожащих коленок тяжело добиться в нашем секторе. Да вообще не нужно думать, что нужно (чтобы прыгнуть 2 м. — RT). Нужно просто делать. Я старалась, сегодня так. Старт был абсолютно настоящий, даже мандраж у меня был, когда подбирались к 1,94, соревновательный дух. Сектор очень хороший, болельщики, мне всё понравилось. Чувствовала себя хорошо, но недостаточно для прыжка на 2 м», — приводит слова прыгуньи РИА Новости.

Кроме того, спортсменка рассказала, что недавно получила американскую визу — специально для этого летала в Белград. Документы в посольство США были поданы в прошлом году, когда российские атлеты ещё не были отстранены от чемпионата мира, который состоится в Юджине 15—27 июля.

«Боюсь, что американская виза мне никогда не понадобится, это очень грустно, но спонсор мне её год пытался сделать, я не могла её не поставить. Очень грустно, что она есть, а обстоятельства не дают мне ей воспользоваться», — заявила трёхкратная чемпионка мира, которая в этом году не сможет защитить свой титул.

Среди мужчин победу в секторе для прыжков в высоту одержал Илья Иванюк. Но если на «Мемориале Знаменских» в Москве брянский атлет преодолел планку на высоте 2,34 м, установив лучший результат сезона в мире, то на Кубке страны итог оказался чуть скромнее — 2,30. Уже в статусе победителя Иванюк попросил поднять планку на 2,35 м, но после двух попыток закончил выступление. Таким образом, намерение прыгнуть в родном городе 2,40 м, о котором Илья говорил в июне, реализовать не удалось. Вероятно, бронзовому призёру чемпионата мира — 2019, как и Ласицкене, не хватило конкуренции, ведь его главный соперник на российских турнирах Михаил Акименко в последний момент снялся с соревнований из-за обострения травмы. Он, возможно, будет вынужден даже пропустить весь остаток сезона, если врачи не дадут добро на возвращение к тренировкам.

Недостаёт сильных противников на дорожке и экс-чемпиону мира в беге на 110 м с барьерами Сергею Шубенкову, хотя даже в таких условиях он продолжает улучшать результат от турнира к турниру. Если на первом старте лета, командном чемпионате страны, он пробежал дистанцию за 13,59 секунды, то в Брянске финишировал с результатом 13,27. Второе место занял Артём Макаренко, уступивший победителю целых 0,34 секунды.

«Я бы сказал, что даже сегодня готов чуть лучше, чем пробежал, но соревновательного куража маленько не хватает. У меня в России всегда такие секунды. Конкуренция нужна, эмоции, чуть более острые. Достать из себя здесь что-то больше не могу. А на тренировках форма прекрасная. Бью там разные рекорды», — цитирует атлета РИА Новости.

Он отметил, что выступай сейчас на международных турнирах, то сбросил бы без проблем с результата ещё пару десятых секунды. При этом Сергей признался, что старается не задумываться о том, как долго продлится отстранение россиян.

«Мало общаюсь с людьми на эти темы. От всего я маленько отдалился. Работаю, мне это нравится. Чтобы башку не греть лишний раз, сосредоточен на работе. А этот сезон изначально планировался полупроводниковый. Спокойно поработаем, посоревнуемся, ноги побережём, карьеру продлим. Пока что получается», — заключил спортсмен.

До чемпионата России легкоатлетов ждут ещё три турнира: Гран-при Московской области, «Мемориал Абрамова» и «Путь к Олимпу». Некоторые спортсмены, которые успели получить нейтральный статус в World Athletics, смогут принять участие в открытом Кубке Белоруссии 12 июля. О предстоящей поездке в Брест уже объявила Ласицкене.