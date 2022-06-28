«Всю жизнь был мишенью»: что известно о расистском высказывании Пике-старшего в адрес Хэмилтона

Легендарного гонщика 1980-х Нельсона Пике обвинили в расистском высказывании в адрес семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. В ноябре 2021 года бразилец использовал слово с крайне негативным оттенком в отношении британца. За последнего вступились представители «королевских гонок», FIA, команды Mercedes и поклонники по всему миру. В свою очередь, племянник виновника скандала Родриго Пике заявил, что его родственник не хотел оскорбить коллегу.

Большой расистский скандал разразился во вторник в «Формуле-1». В бразильской прессе появилась запись старого интервью трёхкратного чемпиона «королевских гонок» Нельсона Пике, в котором он использует расистский термин по отношению к пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

Как сообщается, разговор бывшего спортсмена с журналистом Рикардо Оливейрой произошёл ещё в ноябре 2021 года. Во время него Пике, высказывая своё мнение о столкновении Хэмилтона с Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании, несколько раз употребил слово «neguinho». В португальском языке оно считается оскорблением на расистской почве. Кроме того, бразилец обвинил британского пилота в использовании «грязного трюка»: якобы тот подставился под удар в ситуации, когда на трассе не было места для двух машин.

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Эмоции переполнили Пике из-за происшествия не просто так: пилот Red Bull — бойфренд его дочери Келли. Напомним, во время той гонки Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись на высокой скорости на первом же круге. В результате машина нидерландского гонщика врезалась в ограждение из покрышек, а его самого пришлось отправить на осмотр в больницу. Судьи признали Хэмилтона «преимущественно» виновным в столкновении, а в качестве наказания выписали ему 10 секунд штрафа, которые не помешали Льюису победить в той гонке. Руководство австрийской конюшни было возмущено недостаточным, по их мнению, наказанием британца и подало апелляцию, которая, впрочем, была отклонена.

Реакция сообщества на обнародование оскорбительных высказываний Пике была однозначной: осуждение.

Так, в Twitter «Формулы-1» очень быстро было опубликовано официальное заявление, подчёркивающее, что дискриминационные или расистские высказывания неприемлемы ни в какой форме и им нет места в обществе.

«Льюис — замечательный представитель нашего спорта и заслуживает уважения. Его неустанные усилия по укреплению многообразия и инклюзивности для многих являются уроком, и этому привержены в «Формуле 1», — говорится в сообщении.

В Международной автомобильной ассоциации высказались аналогично, выразив полную солидарность с британским гонщиком и поддержав его в стремлении к равенству и разнообразию в автоспорте.

Осудили дискриминационные слова Пике и в команде Хэмилтона.

«Льюис возглавляет усилия нашего спорта по борьбе с расизмом и является настоящим поборником разнообразия на треке и за его пределами. Вместе мы разделяем видение многообразия и инклюзивности в автоспорте, и этот инцидент подчёркивает фундаментальную важность дальнейшего стремления к светлому будущему», — говорится в официальном заявлении Mercedes.

Нашлись, конечно, и те, кто вступился за Пике. Так, его племянник Родриго заявил, что скандал был раздут искусственно, и Нельсон не ставил на самом деле целью оскорбить прославленного пилота. Он опубликовал в соцсети фотографию своей бабушки, отметив в подписи, что она всех своих внуков «называла неграми» и это было проявлением любви, а не ненависти.

«Чёртов лицемерный мир», — подчеркнул потомственный автогонщик.

Сам Хэмилтон также не остался в стороне и подчеркнул, что в современных условиях уже недостаточно просто осуждать расистские нападки — нужно предпринимать какие-то действия, чтобы остановить их.

«Дело не только в высказываниях. Такие архаичные установки должны измениться, им нет места в нашем спорте. Я всю жизнь сталкивался с такими взглядами и был мишенью. Времени усвоить это было предостаточно. Пришло время действовать», — написал семикратный чемпион мира в Twitter.

Кроме того, он опубликовал отдельный пост на португальском языке, в котором призвал к изменению мышления. Этот твит за пару часов набрал более шести тысяч поддерживающих комментариев, в том числе от латиноамериканских поклонников. Примечательно, что всего пару недель назад пилоту присвоили звание почётного гражданина Бразилии.

Хэмилтон, который стал первым темнокожим пилотом «Формулы-1», известен своей активной гражданской позицией. Так, он призывал вернуть домой американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, арестованную в России за контрабанду наркотиков, а также критически высказался об отмене конституционного права на аборты в США. Он назвал решение Верховного суда отвратительным и подчеркнул, что оно больнее всего ударит по наиболее уязвимым слоям — в том числе людям «с другим цветом кожи».