Нельсон Пике оскорбил Хэмилтона на расовой почве
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«Этот маленький негр подставился под удар, потому что в том повороте просто не было места для двух машин. Это был грязный приём. Ему повезло, что пострадал только Ферстаппен», — сказал Пике.
Оскорбительная фраза прозвучала в ноябре 2021 года, когда Нельсон разбирал аварию между Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Недавно всплыли выдержки из этого интервью.
В прошлом году чемпионом «Формулы-1» стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил Хэмилтона из Mercedes в последней гонке сезона в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее сообщалось, что Хэмилтон установит личный антирекорд, если не выиграет Гран-при Великобритании.