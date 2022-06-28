Нельсон Пике оскорбил Хэмилтона на расовой почве

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Трёхкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике оскорбил своего коллегу, семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
Нельсон Пике оскорбил Хэмилтона на расовой почве
  • AP

«Этот маленький негр подставился под удар, потому что в том повороте просто не было места для двух машин. Это был грязный приём. Ему повезло, что пострадал только Ферстаппен», — сказал Пике.

Оскорбительная фраза прозвучала в ноябре 2021 года, когда Нельсон разбирал аварию между Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Недавно всплыли выдержки из этого интервью.

В прошлом году чемпионом «Формулы-1» стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил Хэмилтона из Mercedes в последней гонке сезона в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что Хэмилтон установит личный антирекорд, если не выиграет Гран-при Великобритании.

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