Хэмилтон установит личный антирекорд, если не выиграет Гран-при Великобритании

Короткая ссылка
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (Mercedes) близок к тому, чтобы установить личный антирекорд по количеству гонок подряд без побед.
Хэмилтон установит личный антирекорд, если не выиграет Гран-при Великобритании
  • AP

Британский пилот не побеждал в последних десяти гонках подряд. Трижды в карьере Хэмилтон не мог победить на протяжении десяти Гран-при подряд. Если гонщик не выиграет следующий этап Гран-при Великобритании, то рискует установить новый антирекорд.

В прошлом году чемпионом «Формулы-1» стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил Хэмилтона в последней гонке сезона в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон прокомментировал своё четвёртое место в квалификации Гран-при Канады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить