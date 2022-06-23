Хэмилтон установит личный антирекорд, если не выиграет Гран-при Великобритании

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (Mercedes) близок к тому, чтобы установить личный антирекорд по количеству гонок подряд без побед.

Британский пилот не побеждал в последних десяти гонках подряд. Трижды в карьере Хэмилтон не мог победить на протяжении десяти Гран-при подряд. Если гонщик не выиграет следующий этап Гран-при Великобритании, то рискует установить новый антирекорд.

В прошлом году чемпионом «Формулы-1» стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил Хэмилтона в последней гонке сезона в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон прокомментировал своё четвёртое место в квалификации Гран-при Канады.