Хэмилтон установит личный антирекорд, если не выиграет Гран-при Великобритании
- AP
Британский пилот не побеждал в последних десяти гонках подряд. Трижды в карьере Хэмилтон не мог победить на протяжении десяти Гран-при подряд. Если гонщик не выиграет следующий этап Гран-при Великобритании, то рискует установить новый антирекорд.
В прошлом году чемпионом «Формулы-1» стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил Хэмилтона в последней гонке сезона в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон прокомментировал своё четвёртое место в квалификации Гран-при Канады.