Хэмилтон: у меня никогда не было таких хороших ощущений от четвёртого места

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (Mercedes) прокомментировал четвёртое место в квалификации Гран-при Канады.

«Я чувствую себя потрясающе, очень рад! У меня никогда не было таких хороших ощущений от четвёртого места. Уикенд шёл трудно, и всё ещё нужно серьёзно поработать, я надеюсь, что у всей команды позитивные ощущения», — заявил после гонки Хэмилтон.

Напомним, что гонщик Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады с результатом 1.21,299. На второй позиции финишировал его однокомандник Серхио Перес (+ 0,645). Третьим стал гонщик Ferrari Карлос Сайнс (+ 0,797). Хэмилтон — четвёртый (+ 1,592).

Девятый этап чемпионата мира проходит в Монреале на трассе им. Жиля Вильнёва.

Ранее Макс Ферстаппен стал лучшим во второй практике Гран-при Канады.