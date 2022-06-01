Хэмилтон заявил, что борьба с неравенством должна начинаться со школы

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Семикратный чемпион «Формулы-1» британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал о необходимости повышения инклюзивности в различных сферах общества и предложил начать с образования.
Хэмилтон заявил, что борьба с неравенством должна начинаться со школы
  • AP

«Нельзя допускать, чтобы кого-то, например, выгнали из школы, как это случилось со мной. Почему это произошло? От некультурности, потому что все учителя были белыми и не понимали меньшинства. Чтобы бороться с неравенством, мы должны начать с образования», — приводит слова Хэмилтона Corriere della Sera.

По его словам, Mercedes уже проделал большую работу по инклюзивности коллектива. Он выразил желание, чтобы и в других областях было больше разнообразия, к примеру, чтобы увеличилось количество женщин в автоспорте.

В 2001 году 16-летнего Хэмилтона по ошибке исключили из школы за участие в драке, закончившейся госпитализацией одного ребёнка. Помимо Льюиса, исключили ещё пятерых подростков. Однако через два месяца отец будущего семикратного чемпиона сумел доказать, что его сын не виновен. Позже Хэмилтона восстановили в школе и принесли ему официальные извинения.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс вложили по £10 млн в компанию, которую возглавляет бывший президент «Ливерпуля» Мартин Бротон.

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