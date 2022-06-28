Хэмилтон отреагировал на расистские высказывания Пике

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (Mercedes) отреагировал на оскорбления в свой адрес со стороны трёхкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике.

«Это не просто слова. Надо менять архаичное сознание, которому нет места в нашем спорте. Я всю жизнь вижу вокруг себя подобное отношение. Пришло время действовать», — написал Хэмилтон в Twitter.

Оскорбительная фраза прозвучала в ноябре 2021 года, когда Нельсон разбирал аварию между Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Недавно всплыли выдержки из этого интервью.

В прошлом году чемпионом «Формулы-1» стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил Хэмилтона из Mercedes в последней гонке сезона в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее в Red Bull отстранили от всех обязанностей в команде эстонского гонщика «Формулы-2» Юри Випса за расистское высказывание во время стрима на Twitch.