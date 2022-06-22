В Red Bull отстранили пилота «Формулы-2» Випса за расистское высказывание
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«Как коллектив мы осуждаем оскорбления любого рода и внутри нашей организации придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расистским высказываниям или поведению», — говорится в сообщении Red Bull в Twitter.
Инцидент произошёл во время стрима на платформе Twitch, латвийский гонщик сказал «ниггер» во время трансляции. Позже он принёс свои извинения в социальных сетях.
Отмечается, что пилота отстранили до полного расследования ситуации.
Ранее семикратный чемпион «Формулы-1» британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал о необходимости повышения инклюзивности в различных сферах общества и предложил начать с образования.