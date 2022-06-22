В Red Bull отстранили пилота «Формулы-2» Випса за расистское высказывание

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В Red Bull отстранили от всех обязанностей в команде эстонского гонщика «Формулы-2», пилота команды Hitech и участника своей академии Юри Випса за расистское высказывание во время стрима на Twitch.
В Red Bull отстранили пилота «Формулы-2» Випса за расистское высказывание
  • Gettyimages.ru

«Как коллектив мы осуждаем оскорбления любого рода и внутри нашей организации придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к расистским высказываниям или поведению», — говорится в сообщении Red Bull в Twitter.

Инцидент произошёл во время стрима на платформе Twitch, латвийский гонщик сказал «ниггер» во время трансляции. Позже он принёс свои извинения в социальных сетях.

Отмечается, что пилота отстранили до полного расследования ситуации.

Ранее семикратный чемпион «Формулы-1» британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал о необходимости повышения инклюзивности в различных сферах общества и предложил начать с образования.

 

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