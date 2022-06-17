«Механизмы МОК себя дискредитировали»: политики и функционеры обсудили на ПМЭФ развитие спорта в условиях санкций

В рамках ПМЭФ состоялось заседание сессии «Спорт без преград: новые сценарии и форматы», посвящённое перспективам развития индустрии в условиях санкций. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что России необходимо искать принципиально иные подходы к сотрудничеству с другими странами, так как механизмы МОК и МПК себя дискредитировали. По мнению помощника президента РФ Игоря Левитина, международные федерации перечеркнули все достижения Пьера де Кубертена и не стоит ожидать возвращения к олимпийскому равноправию в ближайшее время. В свою очередь, министр спорта Олег Матыцин выразил уверенность в торжестве справедливости и возвращении российских атлетов на мировую арену.

Развитие спорта стало одной из тем Петербургского международного экономического форума, причём не только в залах заседаний. Так, в четверг состоялся пятикилометровый забег SPIEF Run, в котором приняли участие около 1200 человек. В их числе были олимпийский чемпион Токио гимнаст Никита Нагорный, автогонщики Никита Мазепин, Анастасия Нифонтова и Роман Русинов, а также вратарь хоккейного «Авангарда» Андрей Мишуров.

Затем на ПМЭФ прошло заседание, посвящённое теме развития личного бренда атлетов. В нём помимо Нагорного приняли участие многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины.

А пятница ознаменовалась проведением масштабной сессии под названием «Спорт без преград: новые сценарии и форматы», на которой обсуждались перспективы развития в условиях санкций и ограничений. Лейтмотивом большинства выступлений стала мысль, что вынужденная изоляция послужит стимулом для внутреннего развития и укрепления в этой сфере.

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Так, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко напомнил, что именно спорт столкнулся с санкциями задолго до текущих событий — ещё в 2014 году. Он отметил, что тогда у России «украли победу в великолепных Играх», пытались унижать, препятствовали участию в соревнованиях.

«Уверен, что мы преодолеем преграды. Санкции — не страшно. Это стимулирует к тому, чтобы мы продолжали работать. Они сплотили людей, сделали выбор очевидным, всё стало прозрачным и понятным. Мы поняли, кто свой и кто чужой», — заявил политик.

Он особо поблагодарил атлетов, которые выступают ролевыми моделями и проявляют патриотизм и несгибаемую волю в непростых условиях отстранения от важных соревнований.

«Чем больше на нас давят, тем сильнее и крепче мы становимся», — добавил Чернышенко.

Большое внимание во время заседания уделялось перспективам международного сотрудничества. Зампред правительства подчеркнул, что в сложившихся условиях необходимо укреплять суверенитет национального спорта и быть при этом открытыми для дружественных стран.

«Нам нужны новые форматы сотрудничества, потому что механизмы, которые нам давали МОК и МПК, навсегда себя дискредитировали. Не знаю, как они смогут отмыться, сделать свою систему соревнований справедливой. Мы очень рады, что здесь коллеги из Китая. И есть Восток, ШОС, Африка, БРИКС, друзья из СНГ — у нас запланировано много мероприятий с ними. Будем продвигать альтернативную систему соревнований, основанную на идеях единения и сближения людей во имя прогресса», — сказал Чернышенко.

Аналогичную мысль высказал и помощник президента России Игорь Левитин. Он подчеркнул, что сейчас происходят значимые изменения в мироустройстве, и призвал как можно скорее адаптироваться к новым условиям.

«Меняется однополярный мир, меняются схемы, логистика, меняется всё. И спорт тоже меняется. Олимпийская семья, равноправие — этого уже нет. В ближайшее время этого не будет, потому что МОК, международные федерации, по сути, перечеркнули достижения Пьера де Кубертена», — заявил политик.

По его мнению, заявления руководства МОК о том, что отстранение россиян от соревнований обусловлено заботой об их безопасности, — это лишь лукавство и даже кощунство, так как судьба атлетов из Донбасса не волновала олимпийских функционеров на протяжении восьми лет.

Также Левитин напомнил о юбилейной дате: в этом году исполняется 70 лет с того момента, как СССР впервые принял участие в Олимпиаде. Он отметил, что за эти годы страна не раз доказала, насколько сильна в этой сфере и её невозможно просто так изолировать.

По мнению министра спорта РФ Олега Матыцина, мировое сообщество уже осознало ошибочность изоляции России, но об этом боятся говорить публично. Он привёл в пример реакцию теннисных ассоциаций на вердикт руководства Уимблдонского турнира и назвал её голосом в защиту целостности спортивного мира, ведь от несправедливых решений страдают все без исключения атлеты. Также обнадёживающим моментом, по мнению министра, можно считать решение апелляционного трибунала Международной федерации бобслея о восстановлении в правах национальной федерации.

«Думаю, что в конечном итоге добьёмся справедливости. И совместными действиями укрепим национальную систему», — подчеркнул Матыцин.

При этом он отметил, что мировое сообщество и раньше пыталось влиять на Россию и СССР похожим образом — вспомнить хотя бы бойкот Олимпиады-80. То есть спорт был и остаётся частью политики.

«И когда мы сталкиваемся с санкциями, должны понимать, что нам ничего не надо доказывать, у нас суверенитет, и мы должны с этим осознанием жить», — добавил министр.

Отдельно Матыцин коснулся перспектив участия футбольных клубов из ДНР и ЛНР в чемпионате России. По его словам, главный вопрос заключается в регламентах и позиции ФИФА и УЕФА.

«Но как государственную задачу я вижу, что она актуальна, и мы должны сделать всё необходимое для того, чтобы люди, которые живут на названных территориях, не имели ограничений, будь то дети или взрослые. Мы всегда говорим, что спорт не знает границ», — подчеркнул министр.

А пока рекомендация МОК о недопуске россиян и белорусов к международным турнирам остаётся в силе, одним из направлений развития сотрудничества становится Китай. В пятницу стало известно, что Ирина Винер-Усманова возглавила совет по физкультуре и спорту Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

Как отметила президент ФХГР, в рамках этих взаимодействий на 2022 год запланировано 600 соревнований, в том числе по художественной гимнастике. Также она предложила выстроить систему клубных соревнований, которая позволила бы приглашать на турниры атлетов из самых разных стран, не нарушая запретов международных федераций.

«Россия всегда стремится к самому тесному взаимодействию со всеми, кто нацелен на созидательное развитие. Политики в спорте быть не должно. Мы исходим из того, что соблюдение прав атлетов — приоритет», — сказала Винер-Усманова.

Отдельно в рамках сессии был поднят вопрос зависимости отрасли от импортного оборудования. По словам Чернышенко, показатель составляет 90% и это «ужасающая цифра». Очевидна необходимость развернуть экономику и производить необходимый продукт самостоятельно, отметил он. Причём не только для внутреннего рынка, но и для внешнего.

«Замкнуться в себе — путь деградации. Но мы должны производить товары и выставлять их на экспорт, это станет драйвером нашего развития», — пояснил зампред правительства.

Функционер рассказал, что в стране будут производить лыжи и мази для них, пневматическое оружие, коньки, маты, гантели, акробатические дорожки, горнолыжную экипировку и инвентарь для кёрлинга. По другим позициям налаживаются поставки из Китая и Индии.

Кроме того, Чернышенко сообщил, что планируется направить больше бюджетных средств на строительство спортплощадок в шаговой доступности и увеличение мощностей федеральных учебно-тренировочных центров.

«У нашей отрасли есть огромный потенциал. Наша задача — двукратное увеличение доли спорта в ВВП страны. Всё это влияет на привлечение людей в спортивную сферу», — заключил политик.