Винер-Усманова: сегодня день страны, которая встала с колен и доказала свою правоту

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о Дне России перед началом благотворительного концерта в честь праздника.

«Сегодня большой праздник, день страны, которая встала с колен на ноги, доказала свою правоту, силу и мощь. И я очень счастлива, что именно в этот день мы делаем спектакль под живую музыку, с программами наших девочек. Будет очень много детей, это благотворительный концерт», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».

Она также отметила, что Россия является сильной, смелой и доброй страной, и выразила уверенность, что вместе с Белоруссией ей удастся быть одним из передовых государств. По её словам, множество номеров было посвящено и белорусам.

«У нас есть песня про коня, «Утро красит нежным светом». Это была та музыка, которую играли 1 мая, 7 ноября, когда все народы нашей страны выходили праздновать. А сегодня мы под неё празднуем День России», — добавила глава ВФХГ.

Ранее Винер-Усманова отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о причинах отстранения российских и белорусских спортсменов.