Винер: Бах понимает, что Олимпиады без России и Белоруссии будут менее привлекательными
«Думаю, что господин Бах, который является сам олимпийским чемпионом, понимает, что Олимпийские игры без таких сильнейших стран, какими являются Россия и Беларусь, тоже будут намного менее привлекательными. Но это дамоклов меч политического решения», — цитирует Винер «Спорт-Экспресс».
Она отметила, что уже принятые к спортсменам санкции являются серьёзным препятствием к решению о допуске России. При этом, по её мнению, решение о возможном допуске россиян было бы позитивно принято в мировом сообществе.
«Будем ждать и надеяться, что правда восторжествует, и спортсмены смогут снова выступать, соревноваться, не имея отношения ни к каким возможным и невозможным политическим санкциям», — добавила Винер-Усманова.
Напомним, МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.
Ранее Бах назвал защитной мерой отстранение России и Белоруссии от международных соревнований.