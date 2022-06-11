Бах назвал защитной мерой отстранение России и Белоруссии от международных соревнований

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о причинах отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Принципиально важно, чтобы мы соблюдали нормы закона и применяли санкции только к тем, кто за что-то отвечает. Мы не можем наказывать кого-то только из-за его паспорта. Отстранение российских и белорусских спортсменов — защитные меры. К сожалению для нас, время отмены этих защитных мер ещё не пришло», — цитирует Баха Inside The Games.

По его словам, миссия Олимпийского комитета заключается в гуманитарности и недопуске дискриминации ни по какой причине. Он также отметил, что организация должна быть политически нейтральной и не может являться инструментом для политиков в достижении их целей.

Напомним, МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее Бах раскритиковал недопуск российских и белорусских теннисистов на Уимблдон.