Левитин заявил, что Россия делает всё для защиты своих спортсменов

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Помощник президента России Игорь Левитин высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
Левитин заявил, что Россия делает всё для защиты своих спортсменов
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Продолжаем спортивную дипломатию, делаем всё, чтобы защитить честь наших спортсменов. Причина санкций описана так — защита безопасности российских спортсменов. Это кощунственно! Где спортсмены из Донбасса? Об их судьбе никто восемь лет не волновался. Значит, что всё лукавство», — сказал Левитин на ПМЭФ.

Он подчеркнул, что российские спортсмены защищены государством и президент обращает на это внимание.

Напомним, МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее Левитин заявил, что российских спортсменов невозможно изолировать от спортивного мира.

 

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