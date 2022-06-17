Левитин заявил, что Россия делает всё для защиты своих спортсменов

Помощник президента России Игорь Левитин высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Продолжаем спортивную дипломатию, делаем всё, чтобы защитить честь наших спортсменов. Причина санкций описана так — защита безопасности российских спортсменов. Это кощунственно! Где спортсмены из Донбасса? Об их судьбе никто восемь лет не волновался. Значит, что всё лукавство», — сказал Левитин на ПМЭФ.

Он подчеркнул, что российские спортсмены защищены государством и президент обращает на это внимание.

Напомним, МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее Левитин заявил, что российских спортсменов невозможно изолировать от спортивного мира.