Левитин: Россия — спортивная страна, и просто так её невозможно изолировать

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Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что российских спортсменов невозможно изолировать от спортивного мира.
Левитин: Россия — спортивная страна, и просто так её невозможно изолировать
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«В этом году 70 лет как СССР принял участие в Олимпиаде. За 70 лет спортсмены СССР и России показали, что мы спортивная страна и просто так нас изолировать невозможно. Мы славимся не только нефтью и газом, но и нашими спортсменами», — сказал Левитин на ПМЭФ.

Он также заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации своими решениями и заявлениями перечёркивают достижения организатора современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена.

Напомним, МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее президент Федерации бобслея России Елена Аникина сообщила, что IBSF аннулировал мартовское решение исполкома IBSF о временном отстранении ФБР.

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