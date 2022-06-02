Легендарный комментатор, гениальный актёр и великий человек: 25 лет назад не стало Николая Озерова

25 лет назад не стало Николая Озерова. За свою яркую, насыщенную жизнь легендарный комментатор успел добиться успеха во всех сферах. В качестве теннисиста он 24 раза становился чемпионом СССР. А в роли актёра, будучи выпускником ГИТИСа, играл во МХАТе и снялся в десятке фильмов. При этом журналист до последнего сохранял интерес к жизни и был готов делиться опытом с окружающими. Отличали его и внимание к людям, готовность прийти им на помощь и чему-то научить.

Последнее воспоминание о Николае Николаевиче — круизный теплоход из Одессы, на котором осенью 1994-го для ветеранов-олимпийцев организовали бесплатное путешествие по Чёрному и Средиземному морям. На борту собралась потрясающая, хотя и довольно разношёрстная футбольная компания: Игорь Нетто, Валентин Бубукин, Борис Радзинский, Игорь Беланов, какие-то другие экс-игроки. Понятное дело, все они так или иначе кучковались вокруг Озерова. Мэтр уже не мог передвигаться самостоятельно (в начале 1990-х ему ампутировали стопу), на всех вечерних мероприятиях восседал в инвалидном кресле и как-то уже на обратном пути попросил футболистов: «Ребятки, а поднимите-ка меня на верхнюю палубу — закат хочу посмотреть».

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Снаружи в тот вечер бушевал зверский шторм со шквалистым ледяным ветром, и, укутывая ноги комментатора в тёплый шерстяной плед, я тихонько его спросила: «Николай Николаевич, может быть, не нужно вам на палубу сегодня? Может быть, в следующий раз?»

Он поднял на меня взгляд, накрыл своей ладонью мою руку, как много раз делал в «Останкине», когда в период своей работы на телевидении я приносила ему те или иные тексты для новостных выпусков, и очень мягко сказал: «Следующего раза, Леночка, у меня уже, скорее всего, не будет. Поэтому и хочу… Успеть».

Его не стало через два с небольшим года — в 74, и только сейчас я понимаю, как это мало.

Жизнь выдающихся людей обычно принято разделять на профессиональную, которая на виду, и личную, которая никого не интересует, если в ней появляются проблемы. Такой проблемой для Озерова стала тяжёлая болезнь. Из-за неё уже в 1980-х ему становилось всё труднее комментировать. Постепенно он исчезал из эфира, что в телевизионном формате само по себе воспринимается как конец жизни, но продолжал занимать в «Останкине» небольшой кабинет, куда мы, юнкоры, периодически и приносили написанные для мэтра тексты.

Когда подобная обязанность впервые выпала мне, я, сама того не желая, сильно подставила Николая Николаевича, написав для новостного выпуска три коротенькие заметки. В первой фигурировал новый по тем временам скейтборд. Вторая оказалась посвящена победе российских ватерполистов в венгерском Кубке Тунгсрама. Героем третьей стал советский борец с совершенно непроизносимой фамилией. В итоге Озеров трижды запнулся, за что на весь спортивный отдел обрушился чудовищный шквал критики на утренней планёрке.

Тогда мне тоже было непонятно, каким образом, десятилетиями существуя в очень непростом, полном интриг телевизионном мире, Озерову удалось сохранить в себе столько внутренней мудрости и доброты. Он был абсолютно органичен в профессии, но при этом находился как бы над ней. Над ним подтрунивали, но при этом никто не дотягивал до Дяди Коли ни в каком плане. И даже то, что он делал в эфире вопреки каким-то сложившимся канонам, равно как и довольно многочисленные вольности, перерастающие порой в ляпы, воспринималось как классика профессии, те самые её грани, которые превращают алмаз в бриллиант.

Наверное, нет никакой нужды вспоминать о спортивном и актёрском величии Озерова. Хотя этот пласт его биографии ничуть не менее удивителен, чем комментаторский. Просто не титулы отражают истинный масштаб личности, а вещи куда более, на первый взгляд, прозаические. Внимание к людям, интерес к жизни, готовность помочь, поддержать, чему-то научить, даже когда понимаешь, что не за горами уход из жизни.

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Вовлечённость. Вот, пожалуй, главное качество, отличавшее работу Озерова, любой его репортаж. Не знаю, было ли это актёрством. Учитывая весь бэкграунд великого комментатора, скорее да, чем нет. В исполнении гениального актёра спортивный мир получал букеты эксклюзивных и до сих пор памятных перлов: «Динамовцы сегодня выступают без привычных голубых трусов», «Сборная России попала в жидкую чёрную полосу неудач», «Вот он держит соперника за трусы, за футболку, за бока... Практически за всё, что можно, держит», «Вместо того чтобы в футбол играть, шли бы бутылки сдавать», «Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны?»

За любую из подобных фраз в те времена можно было оказаться навсегда отлучённым от эфира. Озеров же вёл себя так, словно ему можно всё. Даже годы спустя, почти лишённый работы, он оставался внутренне абсолютно свободным, и это сквозило в каждом его жесте. При этом небожителю можно было задать любой вопрос — и он, если позволяло время, всегда подробнейшим образом всё объяснял.

…Мы так и не смогли поднять его на верхнюю палубу в том круизе, хотя кто-то из членов экипажа даже успел принести здоровенный кусок брезента, сняв его с одной из спасательных шлюпок, чтобы укрыть Озерова от хлещущей со всех сторон воды. Слишком узкой и скользкой оказалась лестница — было просто опасно поднимать по ней кресло-коляску.

И мне до сих пор ужасно жаль вспоминать, что Николай Николаевич так и не увидел тот закат.