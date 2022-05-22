Кавазашвили: когда мы приезжали в Тбилиси, все разыскивали Понедельника и только потом Иванова, Стрельцова и Воронина

Короткая ссылка
Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о народной любви к советскому футболисту Виктору Понедельнику.
Кавазашвили: когда мы приезжали в Тбилиси, все разыскивали Понедельника и только потом Иванова, Стрельцова и Воронина
  • РИА Новости

«Когда мы приезжали в Тбилиси, все всегда спрашивали, где Витя. Если его не было, то начинали искать Валентина Иванова, Эдуарда Стрельцова, Валерия Воронина, а только потом меня. Понимаете, насколько любили этих ребят в Грузии? И это мне даже импонировало. Что мои соотечественники ценят тех людей, которые создавали в сборной механизм, работавший как часы на футбольном поле», — заявил ветеран в интервью RT.

Ранее Анзор Кавазашвили рассказал о качествах футболиста Виктора Понедельника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить