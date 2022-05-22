Кавазашвили: не помню ни одного случая, когда Понедельник ругался матом

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о качествах советского футболиста Виктора Понедельника.

«За всё время, которое мы вместе играли в сборной, не помню ни одного случая, когда Виктор ругался матом. Мы много сидели в компаниях, иногда хулиганили, баловались, и пара слов легко могла проскочить, но он никогда себе этого не позволял. Витька был очень образованный парень, хоть и из Ростова-на-Дону. Но он хорошо знал язык, как будто работал учителем в школе. Не зря, когда закончил карьеру, пошёл работать в еженедельник «Футбол — Хоккей». И самое главное, помимо статистики, в его статьях был очень научный подход», — заявил ветеран в интервью RT.

Ранее Пономарёв заявил, что Понедельника можно сравнить с Пеле или Беккенбауэром, футболисты из РПЛ ему в подмётки не годятся.