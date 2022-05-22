Пономарёв: Понедельника можно сравнить с Пеле или Беккенбауэром, футболисты из РПЛ ему в подмётки не годятся

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о таланте советского футболиста Виктора Понедельника.

«Виктор был явлением в мировом футболе. Он обладал и скоростными качествами, и физической силой. Великолепно играл головой, обладал отличным ударом, потрясающе чувствовал позицию. Не зря же он забил победный гол на чемпионате Европы. Настоящий нападающий. Человек без изъянов. Таких форвардов у нас никогда больше не рождалось и, возможно, никогда никогда не будет. Понедельника можно сравнить с Пеле или Францем Беккенбауэром, а все остальные футболисты из РПЛ ему в подмётки не годятся», — заявил Пономарёв в интервью RT.

Ранее Владимир Пономарёв прокомментировал успехи полузащитника Юсуфа Языджи в ЦСКА.