Пономарёв — об игре Языджи: понял, что можно филонить в российском футболе 

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Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал успехи турецкого полузащитника армейской команды Юсуфа Языджи в сезоне-2021/22.
Пономарёв — об игре Языджи: понял, что можно филонить в российском футболе 
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Языджи — нормальный футболист, но у нас можно воспитать такого же. Техничный, интересный, но, видно, лентяй. Похоже, понял, что в российском футболе можно филонить и сбавил темп. Отсюда и результат. А так он неплохой игрок. Но просто есть такие люди, получают огромные деньги, но... думают: а зачем мне ломаться? Я лучше продлю контракт и пофилоню», — заявил Пономарёв RT.

Турецкий футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду 11 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о на решение защитника армейской команды Марио Фернандеса приостановить карьеру.

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