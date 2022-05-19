Ветеран ЦСКА Пономарёв назвал Фернандеса свободным художником

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о решение защитника армейской команды Марио Фернандеса приостановить карьеру.

«Не знаю, кто его назвал Супер Марио. Он всегда был свободным художником. Сколько из-под него мячей забили? А последняя встреча с «Краснодаром»? Из-под него соперник забивает головой мяч. Ему кто-нибудь сказал, что это плохо? Вряд ли. Его вообще никто никогда не критиковал, по-моему», — заявил Пономарёв RT.

Футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и непростым периодом в жизни команды.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что уход Фернандеса сильно не повлияет на ЦСКА и сборную России.