Ветеран ЦСКА Пономарёв назвал Фернандеса свободным художником

Короткая ссылка
Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о решение защитника армейской команды Марио Фернандеса приостановить карьеру.
Ветеран ЦСКА Пономарёв назвал Фернандеса свободным художником
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Не знаю, кто его назвал Супер Марио. Он всегда был свободным художником. Сколько из-под него мячей забили? А последняя встреча с «Краснодаром»? Из-под него соперник забивает головой мяч. Ему кто-нибудь сказал, что это плохо? Вряд ли. Его вообще никто никогда не критиковал, по-моему», — заявил Пономарёв RT.

Футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и непростым периодом в жизни команды.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что уход Фернандеса сильно не повлияет на ЦСКА и сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить