Булыкин: уход Фернандеса сильно не повлияет на ЦСКА и сборную России

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса приостановить карьеру.
Булыкин: уход Фернандеса сильно не повлияет на ЦСКА и сборную России
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Учитывая последние события, приостановка карьеры Фернандеса сильно не повлияет на ЦСКА и сборную России. Национальная команда не играет, ЦСКА ослаблен и не ведёт борьбу за медали», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и непростым периодом в жизни команды.

Фернандес присоединился к ЦСКА в июле 2012 года. В общей сложности он провёл за команду 328 матчей, забил десять мячей и отдал 46 результативных передач. Контракт футболиста с московской командой истекает в 2024 году.

Ранее Александр Головин прокомментировал решение Фернандеса приостановить карьеру.

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