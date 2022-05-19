Булыкин: уход Фернандеса сильно не повлияет на ЦСКА и сборную России

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса приостановить карьеру.

«Учитывая последние события, приостановка карьеры Фернандеса сильно не повлияет на ЦСКА и сборную России. Национальная команда не играет, ЦСКА ослаблен и не ведёт борьбу за медали», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и непростым периодом в жизни команды.

Фернандес присоединился к ЦСКА в июле 2012 года. В общей сложности он провёл за команду 328 матчей, забил десять мячей и отдал 46 результативных передач. Контракт футболиста с московской командой истекает в 2024 году.

Ранее Александр Головин прокомментировал решение Фернандеса приостановить карьеру.