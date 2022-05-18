Головин прокомментировал решение Фернандеса приостановить карьеру

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин, ранее выступавший за ЦСКА, отреагировал на решение защитника Марио Фернандеса приостановить контракт с московским клубом.

«Он взрослый человек, поэтому сложно как-то комментировать его решение. Значит, ему так будет лучше, ему виднее. Каким запомнился Марио в ЦСКА? Отличным человеком и большим профессионалом», — цитирует Головина «Чемпионат».

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и непростым периодом в жизни команды.

Ранее Александр Гришин предположил, что Фернандеса заменит футболист из дубля ЦСКА.