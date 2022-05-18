Гришин предположил, что Фернандеса заменит футболист из дубля ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин предположил, кто может заменить защитника Марио Фернандеса в московском клубе.

«В ЦСКА есть молодые ребята из дубля, а также Кирилл Набабкин, способный выступить на этой позицию. Закрыть её можно, но такого же сильного футболиста нет», — заявил Гришин в интервью RT.

Он также предположил, кто из РПЛ может занять место Фернандеса в клубе.

«Все русские футболисты заняты. ЦСКА придётся либо искать кого-то за границей, либо воспитывать сменщика. Дубль армейцев выступает успешно — два года подряд завоёвывает золото. Следовательно, там должны быть хорошие игроки. В РПЛ же вряд ли кто-то будет отпускать своих лучших исполнителей», — добавил Гришин.

Ранее Гришин заявил, что Фернандес такой футболист, который никогда не подведёт.