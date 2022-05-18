Гришин: Фернандес такой футболист, который никогда не подведёт

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин оценил игру защитника Марио Фернандеса в сезоне-2021/22.

«Марио не опускается ниже своего уровня. Оценивать его игру очень легко. Это либо четвёрка, либо пятёрка по пятибалльной шкале. Поэтому очень жаль, что он уходит. Тренерам всегда приятно иметь в составе футболиста, который не подведёт. Фернандес именно такой», — заявил Гришин в интервью RT.

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и непростым периодом в жизни команды.

Ранее Евгений Алдонин назвал приостановку карьеры Фернандеса потерей для ЦСКА.