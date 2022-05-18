Гришин: Фернандес такой футболист, который никогда не подведёт

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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин оценил игру защитника Марио Фернандеса в сезоне-2021/22.
Гришин: Фернандес такой футболист, который никогда не подведёт
  • РИА Новости

«Марио не опускается ниже своего уровня. Оценивать его игру очень легко. Это либо четвёрка, либо пятёрка по пятибалльной шкале. Поэтому очень жаль, что он уходит. Тренерам всегда приятно иметь в составе футболиста, который не подведёт. Фернандес именно такой», — заявил Гришин в интервью RT.

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и непростым периодом в жизни команды.

Ранее Евгений Алдонин назвал приостановку карьеры Фернандеса потерей для ЦСКА.

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