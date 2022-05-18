Алдонин назвал приостановку карьеры Фернандеса потерей для ЦСКА

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса приостановить контракт с московским клубом.
Алдонин назвал приостановку карьеры Фернандеса потерей для ЦСКА
  • РИА Новости

«Фернандес все десять лет прекрасно выступал в ЦСКА. Отличный футболист. Это, безусловно, потеря для клуба и для всего российского футбола. Причины приостановки карьеры? Не знаю, почему это произошло, от чего он отталкивался», — цитирует Алдонина «Спорт-Экспресс».

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и с непростым периодом в жизни команды.

Фернандес присоединился к ЦСКА в июле 2012 года. В общей сложности он провёл за команду 328 матчей, забил десять мячей и отдал 46 результативных передач. Контракт футболиста с московской командой истекает в 2024 году.

Ранее Александр Гришин не исключил, что через время Фернандес может вернуться в ЦСКА.

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