Гришин не исключил, что через время Фернандес может вернуться в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в московский клуб после того, как он объявил о приостановлении карьеры.

«Никогда не говори «никогда». Может, он соскучится и вернётся в ЦСКА через полгода. Почему нет? Этот вариант тоже нельзя отбрасывать», — заявил Гришин в интервью RT.

Он также прокомментировал то, что Фернандес покинет Россию после заключительного тура РПЛ с «Ростовом».

«ЦСКА уже не попадёт в тройку. Матч с «Ростовом» является простой формальностью. Можно сказать, что это товарищеская встреча. Думаю, Марио выйдет на поле в 30-м туре, после чего уедет в Бразилию», — добавил Гришин.

Ранее Гришин заявил, что Фернандес был лучшим правым защитником ЦСКА на протяжении многих лет.