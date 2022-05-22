Пономарёв: раньше в футболе не было такого, чтобы специально хватали за майку или трусы, фолили

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв сравнил советских и современных футболистов.

«Сейчас иностранцы привели в наш футбол гадость, нарушение правил. У нас раньше не было такого, чтобы специально хватали за майку или трусы, фолили. Потому что мы все дружили друг с другом, следовали настоящему принципу честной игры. Теперь уже такого нет, поскольку люди испорчены до мозга костей. Если бы у нас кто-то прыгнул в ноги, то этот человек был бы презираем всеми. А сейчас это везде и всюду», — заявил Пономарёв в интервью RT.

Ранее Пономарёв заявил, что Виктора Понедельника можно сравнить с Пеле или Беккенбауром, футболисты из РПЛ ему в подмётки не годятся.