Скончалась вдова Льва Яшина Валентина
Причины смерти пока не известны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Пара состояла в браке с 31 декабря 1954 года. Сам футболист ушёл из жизни 20 марта 1990-го.
Яшин становился олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы — 1960 в составе сборной СССР. В 1963-м он получил «Золотой мяч» по версии журнала France Football как лучший игрок мира. С тех пор ни один вратарь не получал эту премию.
Ранее сообщалось, что умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах.