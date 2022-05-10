Скончалась вдова Льва Яшина Валентина

В возрасте 91 года умерла Валентина Яшина, вдова легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.

Причины смерти пока не известны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Пара состояла в браке с 31 декабря 1954 года. Сам футболист ушёл из жизни 20 марта 1990-го.

Яшин становился олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы — 1960 в составе сборной СССР. В 1963-м он получил «Золотой мяч» по версии журнала France Football как лучший игрок мира. С тех пор ни один вратарь не получал эту премию.

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