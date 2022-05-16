Умер самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Владимир Янко

На 74-м году жизни скоропостижно скончался самый успешный и титулованный специалист российского и мирового хоккея с мячом — заслуженный тренер Владимир Янко, председатель тренерского совета и член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Об этом сообщил официальный сайт ФХМР.

Янко является четырёхкратным чемпионом мира в составе сборной СССР и пятикратным чемпионом СССР. Под его руководством сборная СССР и России выигрывала чемпионат мира шесть раз (в 1989, 1991, 1999, 2001, 2006 и 2008 годах).

Янко является единственным тренером, который приводил к победам в чемпионатах страны четыре разные команды.

Ранее сообщалось, что скончался бывший защитник московского «Спартака», а впоследствии футбольный тренер Виктор Самохин.