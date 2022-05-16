Умер самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Владимир Янко
- РИА Новости
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Об этом сообщил официальный сайт ФХМР.
Янко является четырёхкратным чемпионом мира в составе сборной СССР и пятикратным чемпионом СССР. Под его руководством сборная СССР и России выигрывала чемпионат мира шесть раз (в 1989, 1991, 1999, 2001, 2006 и 2008 годах).
Янко является единственным тренером, который приводил к победам в чемпионатах страны четыре разные команды.
Ранее сообщалось, что скончался бывший защитник московского «Спартака», а впоследствии футбольный тренер Виктор Самохин.