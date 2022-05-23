Выступил только на кольцах: гимнаст Далалоян занял третье место на клубном чемпионате Италии вопреки демаршу украинца

Артур Далалоян стал бронзовым призёром «Финала шести» клубного чемпионата Италии по спортивной гимнастике в составе команды Gymnastic Romagna Team. Олимпийский чемпион Токио выступил только на кольцах, где получил третью сумму баллов. Турнир оказался омрачён поступком украинского атлета Ильи Ковтуна, который бойкотировал соревнования из-за присутствия в заявке представителя России. Команда украинца Palestra Ginnastica Ferrara из солидарности не стала заменять гимнаста на другого и не смогла выйти в финал.

Артур Далалоян — единственный из российских гимнастов, который этой весной получил возможность участвовать в каких-либо соревнованиях вне России. Ещё в 2021 году он заключил контракт с итальянской командой Gymnastic Romagna Team, за которую выступал в клубном чемпионате страны.

Аналогичные турниры проходят и в Германии: там за различные команды в прошлом сезоне выступали семь российских спортсменов, включая олимпийских чемпионов Никиту Нагорного и Давида Белявского. Сам Далалоян до перехода в Италию тоже соревновался в Бундеслиге, но с началом военной спецоперации на Украине немецкие клубы полностью отказалась от сотрудничества с россиянами. Итальянцы же не стали разрывать контракт с трёхкратным чемпионом мира, и он внёс весомый вклад в выход команды в «Финал шести» чемпионата Италии.

Итоговые соревнования проходили в Неаполе 21—22 мая. Накануне старта одна из команд-участниц, Palestra Ginnastica Ferrara, сообщила, что украинец Илья Ковтун не выйдет на помост в связи с присутствием в заявке турнира Далалояна.

«Он соблюдает инструкции, данные в этом отношении Федерацией гимнастики Украины всем своим спортсменам. Но больше всего ему не хочется участвовать в соревнованиях, на которых будут присутствовать россияне. Особенно после случившегося на пьедестале этапа Кубка мира в Дохе, запятнанном вопиющим жестом Ивана Куляка, который все помнят и за который его недавно справедливо наказала Международная федерация гимнастики», — говорится в официальном заявлении Palestra Ginnastica Ferrara.

В команде поддержали решение спортсмена и в знак солидарности не стали заменять его другим гимнастом в упражнениях на параллельных брусьях.

«Остальные ребята поборются за него и других украинских друзей. Впрочем, на этот раз итоговый результат будет иметь второстепенное значение», — сообщили в клубе.

Сам Далалоян даже не сразу узнал о происходящем и отнёсся к поднявшейся шумихе абсолютно спокойно.

«Если честно, я только сейчас об этом услышал. Конечно, интересовался, попадёт ли тот клуб в финал. Мне сообщили, что он предпочёл выступать в немецкой Бундеслиге. Не знал, что я тут как-то замешан или связан с этим.

Отношение моё абсолютно ровное и спокойное к этому, мне абсолютно без разницы, из-за меня (отказался Ковтун — RT.) или не из-за меня. Я приезжаю делать свою работу, а остальное меня не особо волнует. Это их какие-то дела, я обсуждать и комментировать это не хочу», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

А старший тренер национальной сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в свою очередь заявила, что украинцу «втемяшили в голову», будто ему нельзя выступать на одном турнире с россиянином. Кроме того, по её мнению, Ковтун просто боится проиграть более опытному и именитому Далалояну.

В первый день итогового турнира состоялись полуфиналы. Шесть команд были разделены на две группы, и в решающую часть выходили победители каждой подгруппы, а также одна из команд, занявших второе место, — та, что набрала больше баллов.

Команда Далалояна уверенно выиграла свой полуфинал, а клуб Ковтуна занял третье место в группе и не смог продолжить дальнейшую борьбу за победу.

В финальных соревнованиях Gymnastic Romagna Team заняла третье место, набрав 17 очков. Победила команда Pro Patria Bustese с 29 очками, второе место досталось Virtus Pasqualetti, набравшей 26. Далалоян выступил только в соревнованиях на кольцах, где стал третьим с 12,900 балла.

По словам Валентины Родионенко, такая оценка может свидетельствовать о серьёзной ошибке в исполнении программы.

«У него сложная комбинация, которая отвечает всем требованиям. Сложно сказать, что произошло, не видя выступления. Возможно, он упал, это строго карается, или была проблема с соскоком, или не додержал крест. Там много серьёзных сбавок может быть», — пояснила Родионенко RT.

Также она затруднилась ответить, почему спортсмен выступил только на одном снаряде. По словам Родионенко, уезжая на соревнования, Далалоян был настроен выступать во всех видах. Возможно, тренеры итальянской команды решили придержать россиянина, чтобы не развивать назревающий из-за бойкота украинца скандал.

«Надеюсь только, что это не какая-то травма», — подчеркнула старший тренер сборной.