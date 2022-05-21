Тарасова заявила, что Ковтуну хуже от его решения сняться с турнира из-за Далалояна

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение украинского гимнаста Ильи Ковтуна бойкотировать «Финал шести» клубного чемпионата Италии в Неаполе из-за того, что в нём будет участвовать олимпийский чемпион Артур Далалоян.

«Да и чёрт с этим Ковтуном. Ему же хуже от этого решения. А нам должно быть абсолютно плевать на такие выходки. Главное, чтобы наши ребята выступали и продолжали показывать высокие результаты», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, что россиянин выступит в пяти дисциплинах: вольные упражнения, кольца, брусья, перекладина и опорный прыжок.

Далалоян подписал контракт с командой Gymnastic Romagna Team сразу после Олимпийских игр в Токио в августе 2021 года.

Международная федерация гимнастики (FIS) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой, однако запрет не распространяется на национальные клубные турниры.

Ранее Далалоян отреагировал на решение Ковтуна бойкотировать «Финал шести».