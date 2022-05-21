Далалоян — об отказе украинского гимнаста выступать с ним на одном турнире: мне всё равно

Российский гимнаст Артур Далалоян отреагировал на решение украинского спортсмена Ильи Ковтуна бойкотировать «Финал шести» клубного чемпионата Италии в Неаполе.

«Не знал, что я тут как-то замешан или связан с этим. Отношение моё абсолютно ровное и спокойное к этому, мне абсолютно без разницы, из-за меня он отказался или не из-за меня. Я приезжаю делать свою работу, а остальное меня не особо волнует», — приводит слова Далалояна РИА Новости.

Напомним, что россиянин выступит в пяти дисциплинах: вольные упражнения, кольца, брусья, перекладина и опорный прыжок.

Далалоян подписал контракт с командой Gymnastic Romagna Team сразу после Олимпийских игр в Токио в августе 2021 года.

Международная федерация гимнастики (FIS) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой, однако запрет не распространяется на национальные клубные турниры.

Ранее сообщалось, что Ковтун решил бойкотировать «Финал шести» из-за того, что в нём будет участвовать Далалоян.