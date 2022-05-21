Украинский гимнаст бойкотировал клубный чемпионат Италии из-за участия Далалояна

Украинский гимнаст Илья Ковтун решил бойкотировать «Финал шести» клубного чемпионата Италии в Неаполе из-за того, что в нём будет участвовать российский атлет Артур Далалоян.

«Мысли о том, чтобы встретиться на соревнованиях с представителем России, ответственной за это всё, невыносимы», — говорится в заявлении клуба Palestra Gimnastica Ferrara.

Напомним, что россиянин выступит в пяти дисциплинах: вольные упражнения, кольца, брусья, перекладина и опорный прыжок.

Далалоян подписал контракт с командой Gymnastic Romagna Team сразу после Олимпийских игр в Токио в августе 2021 года.

Международная федерация гимнастики (FIS) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой, однако запрет не распространяется на национальные клубные турниры.

Ранее Далалоян рассказал, что чувствовал очень хорошее отношение к себе на клубном чемпионате Италии со стороны местных спортсменов.