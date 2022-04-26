Далалоян: в Италии говорят о России с любовью, я не испытывал никакого негатива

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Российский гимнаст Артур Далалоян сообщил, что чувствовал очень хорошее отношение к себе на клубном чемпионате Италии со стороны местных спортсменов.
Далалоян: в Италии говорят о России с любовью, я не испытывал никакого негатива
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Всё прошло хорошо, как я и планировал. Я выступал в Неаполе на четырёх снарядах с не очень сложными комбинациями, прошёл всё без падений», — цитирует Далалояна ТАСС.

Спортсмен также отметил, что соревнования организованы на достойном уровне. И отношение других спортсменов к нему было хорошим.

«Все очень дружелюбны, многие говорят о России с любовью и трепетом, поэтому я не испытывал никакого негатива, и в целом впечатления от этого турнира самые лучшие», — добавил Далалоян.

Далалоян, выступающий за клуб Romagna Team, победил в опорном прыжке на соревнованиях в Италии. Его команда пробилась в Финал шести итальянской Серии А.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх под национальным флагом.

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