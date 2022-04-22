Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх под национальным флагом
- РИА Новости
«Совершенно верно, наши военнослужащие спортсмены будут выступать под российским флагом. Приглашаем вас на Всемирные кадетские игры. В августе 2022 года они пройдут в Санкт-Петербурге», — цитирует двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике ТАСС.
В программе Всемирных кадетских игр планируется провести соревнования по международному военному пятиборью, лёгкой атлетике, спортивному ориентированию, стрельбе, волейболу, плаванию и летнему биатлону.
Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать россиян к международным стартам в связи с ситуацией на Украине. Подавляющее большинство спортивных федераций последовали требованию МОК.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске прошла онлайн-встреча кадетов с космонавтом Дмитрием Петелиным.