Космонавт Петелин провёл онлайн-встречу с кадетами из Новосибирска

В Новосибирске прошла онлайн-встреча кадетов с космонавтом Дмитрием Петелиным. В День космонавтики, 12 апреля, он ответил на вопросы учащихся, в частности, рассказал, когда впервые захотел стать космонавтом.

Об этом пишет kp.ru.

«Желание появляется в самом раннем возрасте, но, как вы знаете, у ребёнка желаний много. В детстве у меня было желание быть трактористом, лётчиком. Осознанное желание появилось в школе в девятом-десятом классе, я сформировал свою точку зрения, начал готовиться к поступлению на аэрокосмический факультет, чтобы попасть в эту отрасль», — сказал Петелин.

Ранее лётчик-космонавт Максим Сураев рассказал о сотрудничестве с иностранными коллегами на МКС.