Космонавт Петелин провёл онлайн-встречу с кадетами из Новосибирска
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Об этом пишет kp.ru.
«Желание появляется в самом раннем возрасте, но, как вы знаете, у ребёнка желаний много. В детстве у меня было желание быть трактористом, лётчиком. Осознанное желание появилось в школе в девятом-десятом классе, я сформировал свою точку зрения, начал готовиться к поступлению на аэрокосмический факультет, чтобы попасть в эту отрасль», — сказал Петелин.
Ранее лётчик-космонавт Максим Сураев рассказал о сотрудничестве с иностранными коллегами на МКС.