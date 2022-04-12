Космонавт Петелин провёл онлайн-встречу с кадетами из Новосибирска

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В Новосибирске прошла онлайн-встреча кадетов с космонавтом Дмитрием Петелиным. В День космонавтики, 12 апреля, он ответил на вопросы учащихся, в частности, рассказал, когда впервые захотел стать космонавтом.
Космонавт Петелин провёл онлайн-встречу с кадетами из Новосибирска
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

Об этом пишет kp.ru.

«Желание появляется в самом раннем возрасте, но, как вы знаете, у ребёнка желаний много. В детстве у меня было желание быть трактористом, лётчиком. Осознанное желание появилось в школе в девятом-десятом классе, я сформировал свою точку зрения, начал готовиться к поступлению на аэрокосмический факультет, чтобы попасть в эту отрасль», — сказал Петелин.

Ранее лётчик-космонавт Максим Сураев рассказал о сотрудничестве с иностранными коллегами на МКС.

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