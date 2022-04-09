Космонавт Сураев рассказал о сотрудничестве с иностранными коллегами на МКС

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Лётчик-космонавт Максим Сураев рассказал о сотрудничестве с иностранными коллегами на МКС.
Космонавт Сураев рассказал о сотрудничестве с иностранными коллегами на МКС
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«В принципе, мы эти вопросы стараемся обходить и не затрагивать. Да, может быть, кто-то какими-то новостями друг с другом поделится, но так, чтобы какие-то споры заходили, какие-то утверждения… Там — работа. Мы работаем и делаем своё дело», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, у всех есть задача, которую нужно выполнить.

«У американцев она есть, у европейцев она есть, соответственно, у русских космонавтов она есть, поэтому мы остаёмся вне политики», — добавил Сураев.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в разговоре с RT рассказал о попытках США сотрудничать с «Роскосмосом» в условиях санкций.

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