Космонавт Сураев рассказал о сотрудничестве с иностранными коллегами на МКС

Лётчик-космонавт Максим Сураев рассказал о сотрудничестве с иностранными коллегами на МКС.

«В принципе, мы эти вопросы стараемся обходить и не затрагивать. Да, может быть, кто-то какими-то новостями друг с другом поделится, но так, чтобы какие-то споры заходили, какие-то утверждения… Там — работа. Мы работаем и делаем своё дело», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, у всех есть задача, которую нужно выполнить.

«У американцев она есть, у европейцев она есть, соответственно, у русских космонавтов она есть, поэтому мы остаёмся вне политики», — добавил Сураев.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в разговоре с RT рассказал о попытках США сотрудничать с «Роскосмосом» в условиях санкций.