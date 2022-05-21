Далалоян примет участие в «Финале шести» клубного чемпионата Италии

Короткая ссылка
Российский гимнаст Артур Далалоян выступит в «Финале шести» клубного чемпионата Италии в Неаполе.
Далалоян примет участие в «Финале шести» клубного чемпионата Италии
  • РИА Новости

Россиянин выступит в пяти дисциплинах: вольные упражнения, кольца, брусья, перекладина и опорный прыжок, сообщает ТАСС.

Далалоян подписал контракт с командой Gymnastic Romagna Team сразу после Олимпийских игр в Токио в августе 2021 года.

Международная федерация гимнастики (FIS) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой, однако запрет не распространяется на национальные клубные турниры.

21 мая пройдёт полуфинал, где шесть команд будут разделены на две группы. 22 мая состоится финал, куда попадут победители групп, а также лучший клуб, занявший второе место.

Ранее Далалоян сообщил, что чувствовал очень хорошее отношение к себе на клубном чемпионате Италии со стороны местных спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить