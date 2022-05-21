Далалоян примет участие в «Финале шести» клубного чемпионата Италии

Российский гимнаст Артур Далалоян выступит в «Финале шести» клубного чемпионата Италии в Неаполе.

Россиянин выступит в пяти дисциплинах: вольные упражнения, кольца, брусья, перекладина и опорный прыжок, сообщает ТАСС.

Далалоян подписал контракт с командой Gymnastic Romagna Team сразу после Олимпийских игр в Токио в августе 2021 года.

Международная федерация гимнастики (FIS) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой, однако запрет не распространяется на национальные клубные турниры.

21 мая пройдёт полуфинал, где шесть команд будут разделены на две группы. 22 мая состоится финал, куда попадут победители групп, а также лучший клуб, занявший второе место.

Ранее Далалоян сообщил, что чувствовал очень хорошее отношение к себе на клубном чемпионате Италии со стороны местных спортсменов.