Родионенко считает, что гимнаст Ковтун снялся с турнира из-за страха проиграть Далалояну

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на решение украинского гимнаста Ильи Ковтуна бойкотировать «Финал шести» клубного чемпионата Италии в Неаполе из-за того, что в нём будет участвовать российский атлет Артур Далалоян.

«Это проблема украинского гимнаста. Можно внушить этим людям, что из-за присутствия Артура он не хочет выступать. На самом деле он заранее знает, что проиграет Далалояну», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Напомним, что россиянин выступит в пяти дисциплинах: вольные упражнения, кольца, брусья, перекладина и опорный прыжок.

Далалоян подписал контракт с командой Gymnastic Romagna Team сразу после Олимпийских игр в Токио в августе 2021 года.

Международная федерация гимнастики (FIS) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой, однако запрет не распространяется на национальные клубные турниры.

Ранее Далалоян отреагировал на решение Ковтуна бойкотировать «Финал шести».