Иммунитет от вакцины «Спутник М» сформировался у 93,2% добровольцев

После прививки вакциной от коронавируса для подростков «Спутник М» иммунитет сформировался у 93,2% добровольцев, следует из инструкции к препарату.

«Иммунизация препаратом «Гам-КОВИД-Вак-М» формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев», — сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

При этом отмечается, что вакцинация представляет риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями из-за возможного обострения заболеваний.

«Особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжёлых и жизнеугрожающих состояний», — говорится в инструкции.

24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М».

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Регистрационное удостоверение вакцины против COVID-19 для подростков «Спутник M» действует пять лет — до 24 ноября 2026 года.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что вакцину планируется поставлять на международные рынки.

По мнению главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга, антитела к коронавирусу после вакцинации лучше вырабатываются у подростков, чем у взрослых.