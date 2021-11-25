Иммунитет от вакцины «Спутник М» сформировался у 93,2% добровольцев

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После прививки вакциной от коронавируса для подростков «Спутник М» иммунитет сформировался у 93,2% добровольцев, следует из инструкции к препарату.
Иммунитет от вакцины «Спутник М» сформировался у 93,2% добровольцев
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Иммунизация препаратом «Гам-КОВИД-Вак-М» формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев», — сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

При этом отмечается, что вакцинация представляет риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями из-за возможного обострения заболеваний. 

«Особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжёлых и жизнеугрожающих состояний», — говорится в инструкции.

24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М».

Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Регистрационное удостоверение вакцины против COVID-19 для подростков «Спутник M» действует пять лет — до 24 ноября 2026 года.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что вакцину планируется поставлять на международные рынки.

По мнению главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга, антитела к коронавирусу после вакцинации лучше вырабатываются у подростков, чем у взрослых.

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